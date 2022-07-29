2023 Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman? İşte üç ayların başlayacağı tarihler!

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Miladi takvime göre üç aylar 2023 yılında ne zaman başlıyor?

2023 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı özel dini günlerin takvimini yayımladı. Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 olarak ilan edilirken beraberinde 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi Regaib gecesi idrak edecek.

2023 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2023 üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi günüdür.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe günüdür.

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi günüdür.

2023 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba günüdür.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi