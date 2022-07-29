2023 Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman? İşte üç ayların başlayacağı tarihler!

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, Miladi takvime göre üç aylar 2023 yılında ne zaman başlıyor?
2023 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı özel dini günlerin takvimini yayımladı. Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022 olarak ilan edilirken beraberinde 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi Regaib gecesi idrak edecek.
2023 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?
2023 üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi günüdür.
2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe günüdür.
2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi günüdür.
2023 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba günüdür.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi