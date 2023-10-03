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İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 gün boyunca ücretsiz olan müzeler

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yerli ziyaretçiler bugünden itibaren 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilecekler. Peki, 4 müze hangi saatler arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek? İşte Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretçi giriş bilgileri...

13:05 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ücretsiz müzeler

Ücretsiz müzeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı sebebiyle dört müzenin 100 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla İBB iştiraklerinden Kültür AŞ, özel bir kampanya düzenliyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan "müze girişi kampanyası" kapsamında yerli ziyaretçiler 2 Ekim itibarıyla 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.

Tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla koruma altına alınan Yerebatan Sarnıcı; tarihin teknoloji ve sanatla buluştuğu 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı; ziyaretçilerine İstanbul'un Fethi'ni yeniden yaşatan aynı zamanda dünyanın ilk tam panoramik müzesi unvanına sahip Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Türkiye'den ve Osmanlı coğrafyasından eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk'te geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul üzerinden alınan kodun girişte gösterilmesi gerekiyor.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, kampanyayla ilgili olarak, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Cumhuriyet'i yaşamanın ve yaşatmanın heyecanıyla müzelerimizde ücretsiz ziyaret kampanyası başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" dedi.

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretçi giriş saatleri 2023

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretçi giriş saatleri şu şekildedir:

Yerebatan Sarnıcı Müzesi

Haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Şerefiye Sarnıcı Müzesi

Haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Miniatürk

Haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Haftanın her günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Not:

Müzeler, dini bayramların ilk günü kapalıdır.

Müze giriş ücretleri, öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için indirimlidir.

Müze giriş ücretleri, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.



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#ücretsiz müzeler
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