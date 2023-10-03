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Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ne nasıl gidilir, hangi ilçededir? Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatları 2023

Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir müzedir. Müze, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edilmiş bir yeraltı sarnıcıdır. Sarnıç, 100.000 metreküp su depolayabilir ve 336 sütuna sahiptir. İstanbul'u ziyaret edenler için Yerebatan Sarnıcı, bu mistik ve tarihi atmosferi bizzat yaşamak adına kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir. Cumhuriyet'in 100. yılında Yerebatan Sarnıcı müzesi 100 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek. Peki, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ne nasıl gidilir, ulaşım nasıldır? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

10:33 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yerebatan Sarnıcı Müzesi

Yerebatan Sarnıcı Müzesi

Yerebatan Sarnıcı, sadece tarihi ve mimari özellikleri ile değil, aynı zamanda popüler kültürdeki yerleri ile de tanınır. Farklı filmlere, dizilere ve kitaplara konu olan sarnıç, mistik atmosferi ile bilinir ve bu özelliği ile hala daha popülerliğini korumaktadir.

Yerebatan Sarnıcı Nerede, Hangi İlçede?

Yerebatan Sarnıcı Eski İstanbul'un kalbi olarak adlandırılan İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet semtinde, Ayasofya'nın güneybatısında yer alıyor.

Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ne nasıl gidilir?

Müzeye toplu taşıma ile gitmek oldukça kolaydır. Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Sultanahmet durağında indikten sonra, müzeye kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin bilet fiyatı ne kadar?

Müzeye giriş ücreti şu şekildedir:

Tam bilet: 50 TL

İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 20 TL

Yabancı ziyaretçi: 190 TL

Müzeye giriş ücreti, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.

Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin ziyaret saatleri nelerdir?

Müze, haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Yerebatan Sarnıcı 100 gün boyunca ücretsiz

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yerli ziyaretçiler bugünden itibaren 100 gün boyunca Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni sabah 11.00'e kadar ücretsiz ziyaret edebilecekler.



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