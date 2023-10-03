Panaroma 1453
Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir müzedir. Müze, Topkapı Kültür Parkı içinde, 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ni konu alan bir panorama sergisine ev sahipliği yapmaktadır. Sergi, 360 derecelik bir açıyla İstanbul'un Fethi'ni canlandırmaktadır.
Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir?
Müzeye toplu taşıma ile gitmek oldukça kolaydır. Metrobüs ile Topkapı durağında inerek, müzeye kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Tramvay ile de gitmek mümkün. Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Topkapı durağında indikten sonra, müzeye kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.
Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin bilet fiyatı ne kadar?
Müzeye giriş ücreti şu şekildedir:
Tam bilet: 80 TL
İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 30 TL
Yabancı ziyaretçi: 400 TL
Müzeye giriş ücreti, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.
Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin ziyaret saatleri nelerdir?
Müze, haftanın her günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.