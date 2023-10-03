Avşa Adası, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile ünlüdür. Avşa adası en önemli turistik yerlerden biri haline geldi. Avşa Adası nerededir, nereye bağlı? Avşa Adasına nasıl gidilir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...