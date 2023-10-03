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Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Güncel Bilet Fiyatları 2023

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fethettiği 1453 savaşını 360 derece panaromik bir tablo ve çeşitli sergilerle canlandıran bir müzedir. Konstantinopolis'in Fethi, Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir dönüm noktası olduğu gibi, aynı zamanda Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeler. Bu fethin detaylı bir şekilde anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi, ziyaretçilere tarihi olayları birinci elden deneyimleme olanağı sunar. Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede? Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir, bilet fiyatı ne kadar?

09:56 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Panaroma 1453

Panaroma 1453

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir müzedir. Müze, Topkapı Kültür Parkı içinde, 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ni konu alan bir panorama sergisine ev sahipliği yapmaktadır. Sergi, 360 derecelik bir açıyla İstanbul'un Fethi'ni canlandırmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir?

Müzeye toplu taşıma ile gitmek oldukça kolaydır. Metrobüs ile Topkapı durağında inerek, müzeye kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. Tramvay ile de gitmek mümkün. Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Topkapı durağında indikten sonra, müzeye kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin bilet fiyatı ne kadar?

Müzeye giriş ücreti şu şekildedir:

Tam bilet: 80 TL

İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 30 TL

Yabancı ziyaretçi: 400 TL

Müzeye giriş ücreti, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin ziyaret saatleri nelerdir?

Müze, haftanın her günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır.



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