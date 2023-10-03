Şerefiye Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı Müzesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir müzedir. Müze, Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından 5. yüzyılda inşa edilmiş bir yeraltı sarnıcıdır. Sarnıç, 10.000 metreküp su depolayabilir ve 264 sütuna sahiptir.
Şerefiye Sarnıcı Müzesi'ne nasıl gidilir?
Müzeye toplu taşıma ile gitmek oldukça kolaydır. Marmaray ile Eminönü'ne geldikten sonra, tramvaya binerek Sultanahmet durağında indikten sonra, Peykhane Caddesi istikametinde yaklaşık 5 dakika yürümelisiniz.
Şerefiye Sarnıcı Müzesi'nin bilet fiyatı ne kadar?
Müzeye giriş ücreti şu şekildedir:
Tam bilet: 25 TL
İndirimli bilet (öğrenci, öğretmen ve askeri personel): 15 TL
Yabancı ziyaretçi: 90 TL
Müzeye giriş ücreti, online olarak veya müze gişesinden satın alınabilir.
Şerefiye Sarnıcı Müzesi'nin ziyaret saatleri nelerdir?
Müze, haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Şerefiye Sarnıcı Müzesi ile Yerebatan Sarnıcı Müzesi arasındaki farklar nelerdir?
Şerefiye Sarnıcı Müzesi ile Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan iki önemli tarihi yerdir. Her iki sarnıç da Bizans döneminde inşa edilmiş ve su depolamak için kullanılmıştır. Ancak, iki sarnıç arasında bazı önemli farklılıklar vardır.
Boyut: Şerefiye Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı'ndan daha küçüktür. Şerefiye Sarnıcı 10.000 metreküp su depolayabilirken, Yerebatan Sarnıcı 100.000 metreküp su depolayabilir.
Sütun sayısı: Şerefiye Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı'ndan daha az sütuna sahiptir. Şerefiye Sarnıcı'nda 264 sütun bulunurken, Yerebatan Sarnıcı'nda 336 sütun bulunur.
Konumu: Şerefiye Sarnıcı, Yerebatan Sarnıcı'ndan daha merkezi bir konumdadır. Şerefiye Sarnıcı, Sultanahmet Meydanı'na yakın bir konumda bulunurken, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Meydanı'ndan biraz daha uzak bir konumdadır.