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Victor Osimhen attı Napoli’nin 33 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi

İtalya Serie A 33. haftasında Udinese evinde Napoli’yi konuk etti. Şampiyonluk için maça çıkan Napoli 1-1 biten maçta şampiyonluğunu ilan ederek 33 yıllık hasretine son verdi. Goller dakika 13’ Sandi Lovric ve 52’ Victor Osimhen’den geldi. Böylelikle Napoli, İtalya Serie A’da 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Udinese - Napoli maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:03 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Udinese 1-1 Napoli Maç Özeti İzle

Udinese 1-1 Napoli Maç Özeti İzle

İtalya Serie A 33. haftasında Udinese ve Napoli karşı karşıya geldi. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken Napoli aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

UDİNESE - NAPOLİ MAÇ ÖZETİ

Udinese - Napoli maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


TARİHİNDEKİ 3’ÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti. Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.


33 yıl sonra gelen İtalya Ligi şampiyonluğunda şüphesiz ki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Gürcü oyuncu Khvicha Kvarataskhelia’nın payı çok büyük. Osimhen, sezonun geride kalan kısmında 27 lig maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 22 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Çok formda bir sezon geçiren Osimhen, şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu.



Napoli’nin sezon başında Dinamo Batumi’den 11.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Khvicha Kvarataskhelia ise ligde çıktığı 29 maçta, 12 gol ve 12 asist yaptı. 22 yaşındaki Gürcü oyuncu bu performansıyla şampiyonluk yolunda Napoli’nin en önemli oyuncularından biri oldu.




#Udinese
#Napoli
#İtalya Serie A
#puan durumu
#Victor Osimhen
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