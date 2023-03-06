|
Reklam
Reklam
Özgün

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak. Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir ve Sivasspor Perşembe günü deplasmanda olacak. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var? İşte fikstür.

12:16 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

7 MART SALI

20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

9 MART PERŞEMBE

20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor

23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)

23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir





#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
#Medipol Başakşehir
#Sivasspor
#Lazio
#son 16 turu
1 saat önce
default-profile-img
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak
Altılı Masa’nın internet sitesi Millet İttifakı’na dönüştürüldü
ABD sahra hastanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecek
Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: Kızılay destek veriyor ama bilinirliği yok
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Saadet Partisi yönetimi siyaseten çıldırmıştır
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.