UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
7 MART SALI
20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)
9 MART PERŞEMBE
20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)
20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)
23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor
23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)
23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)
23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir