UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş müsabakalarında futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Yarın 2 mücadele ile başlayacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçları saat TSİ 23.00’te start verecek. İstanbul’un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Peki Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte fikstür.