Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’na yükselecek 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi play-off etabında, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekipler karşı karşıya gelecek. Play-off turunun rövanş maçları 23 Şubat’ta oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekip, Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek. Peki UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte maç takvimi.

11:27 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var?

Fenerbahçe’nin de mücadele ettiği Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile başlayacak. Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA AVRUPA LİGİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)


#UEFA
#Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Ajax
#Halil Umut Meler
1 gün önce
default-profile-img
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor
Deprem'de sekiz bloku yıkılmıştı: Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı 250'yi aştı
İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Üsküdar'da
İstanbul'da depremzede olduğu iddiasıyla para toplayan dolandırıcı tutuklandı
Bugün hangi maçlar var? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı​
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 21 kişi tutuklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.