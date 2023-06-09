UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için taraftarların İstanbul'a gelişleri sürüyor

Taraftarlar, dünden bu yana hem tarifeli hem de tarifesiz uçuşlarla İstanbul'a geliyor. İtalya'dan çok sayıda Inter taraftarını taşıyan uçak, saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Inter taraftarlarından Andreas De Donno, final maçında güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını belirterek, "Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor." dedi.

"Beyrut'tan maçı izlemek için geliyorum"

Lübnan'dan tarifeli uçakla gelen 15 yaşındaki Alex Khoury, "Manchester City'yi destekliyorum. 3-1 Manchester City maçı alacak. Otele gittikten sonra stada gideceğim." diye konuştu.

Baba Khalil Khoury de İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beyrut'tan maçı izlemek için geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Otele gidiyorum bagajı bırakıp direkt stadyuma gideceğim. Tabii ki Manchester 3-1 kazanacak." ifadesini kullandı.

"Hakan Çalhanoğlu'na güveniyoruz"

Inter taraftarı Guido Ravizza da UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının zor olacağını söyledi.

Manchester City'nin iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Ravizza, "Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de Inter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz." dedi.

Pasaport işlemlerini tamamlayan taraftarlar daha sonra kendilerini bekleyen otobüslerle kalacakları otellere gitti.

UEFA Şampiyonunun belirleneceği Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda son hazırlıklar yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde stadın çimlerinde yapılan bakım çalışmaları dikkat çekti.

İstanbul’da Cumartesi günü İnter ve Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu havadan görüntülendi. Görüntülerde stadın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı, stada giden bir çok yolda kontrollü geçişe izin verildiği görüldü. Ayrıca stadın bir kale arkasında İtalya’nın Inter takımının ismi ve logosu yer alırken diğer kale arkasında ise İngiltere’nin Manchester City takımının logosu ve adının yazdığı görülüyor. Büyük finalin 10 Haziran Cumartesi saat 22.00’de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.



