Şampiyonlar Ligi final bileti karaborsada 200 bin TL

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne artık bir gün kaldı. Dev maç İstanbul’da oynanacak. Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İngiliz temsilcisi Manchester City ve İtalyan kulübü İnter takımlarının karşı karşıya geleceği müsabakaya büyük bir ilgi var. Son 2 haftadır karaborsada 50 bin lira bandında seyreden biletler dev maça az bir süre kala talebin de patlamasıyla 200 bin liraları gördü. Bilet satıcıları, aldıkları biletleri yüksek fiyattan satmak istiyor. UEFA tarafından takımlara ayrılan biletler dört fiyat kategorisinde 70 avro, 180 avro, 490 avro ve 690 avro şeklinde satışa sunulmuştu.

ASTRONOMİK RAKAMLAR

UEFA’nın kendi sitesi üzerinden satışa çıkardığı maç biletlerini alan korsan satıcılar, bu biletleri astronomik fiyatlara İngiliz ve İtalyan taraftarlara satıyor. Dünyanın diğer bir yanından maçı izlemek isteyen diğer yabancı futbolseverler de hedef kitleleri dahilinde. Hatta Türk alıcılar bile var. İnternete ilan veren kullanıcılar, genelde 2 bilet yan yana şeklinde satışa sunuyor. Tek bilet bulmak biraz zor.

PAZARLIĞA YANAŞMIYORLAR

Konuştuğumuz satıcılar, pazarlığa kesinlikle yanaşmıyorlar. En fazla 1-2 bin lira indirim yapan satıcılar, biletleri maç saatine kadar elden çıkarabileceklerine inanıyor. Bir satıcı, elinde 10 tane 4’üncü kategoriden bilet olduğunu ve bunların tanesini 40 bin liradan verebileceğini söyledi. Diğer satıcı ise, online alışveriş sitesine koyduğu 2 bileti 400 bin liradan satışa koydu. Talebin yüksek olduğunu vurgulayan bilet tüccarları, bunda Avrupa’nın 2 dev kulübünün İstanbul’da karşılaşmasının etkisinin büyük olduğunu belirtiyorlar.











