UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Manchester United evinde Alman devi Bayern Münih’i konuk etti. Maçı Bayern Münih dakika 70’te Kingsley Coman’ın attığı golle 1-0 kazandı. Münih bu sonuçla grubu namağlup bir şekilde 16 puanla 1. sırada kapattı. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Manchester United - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.