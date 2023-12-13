ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ?
Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar şunlar oldu;
Bayern Münih, Kopenhag, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City ve RB Leipzig.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.