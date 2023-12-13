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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son maçlar bugün oynanacak. A, B, C ve D gruplarında son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Buna göre Bayern Münih, Kopenhag, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City ve RB Leipzig son 16 turuna kalan takımlar oldu. H Grubunda ise hangi takımın gruptan çıkacağı bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.

10:41 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tarihleri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tarihleri
’nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Grup aşamalarında son maçlar bugün oynanacak. Maçların tamamlanmasıyla birlikte son 16 turu kura çekimi gerçekleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? İşte sorunun cevabı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından
18 Aralık Cuma günü
Kura Çekimi yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR SON 16 TURUNU GARANTİLEDİ?

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar şunlar oldu;

Bayern Münih, Kopenhag, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City ve RB Leipzig.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunun ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA TOPLU SONUÇLARI




#Şampiyonlar Ligi
#son 16 turu
#UEFA
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