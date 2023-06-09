Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen zehirli uğur böceği örümceği şimdide Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görüldü. Uzmanların ‘Dokunulması bile tehlikeli’ uyarısı yapılan zehirli uğur böceği örümceğinin nerelerde yaşadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Uğur böceği örümceği nerelerde yaşar? İşte detaylar.

UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ NEDİR, ZEHİRLİ Mİ?

Eresus sandaliatus, Eresidae familyasının Eresus cinsinden Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan zehirli bir örümcek türü. Erkeklerinin kırmızı karnının (opisthosoma ya da abdomen) üstü uğur böceği desenlidir ve ergin hâlde eylül başlarında görülürler.

Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİ NERELERDE YAŞAR?

Uğur böceği örümceği, yeraltı boru yuvalarda yaşar. Üstte yuva girişi çok daha geniş kribellum ipeğiyle kaplıdır. Erginleşmiş erkeklere eylül başlarında rastlanır ve gelecek yılın mayıs-haziran aylarında çiftleşmek için dişi aramaya başlar.

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

UĞUR BÖCEĞİ ÖRÜMCEĞİBU DEFA MANİSA DA GÖRÜLDÜ

Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen zehirli uğur böceği örümceği şimdide Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görüldü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. Turgutlu’da Necati Sarıkaya isimli vatandaş, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisinde zehirli olduğu iddia edilen uğur böceği örümceğini gördü. Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen ve basına yansıyan haberlerden bilgisi olduğunu söyleyen Sarıkaya uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti.

Necati Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz vadisinde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım" dedi.







