Uğur Kardaş tutuklandı mı?

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"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan Uğur Kardaş tutuklandı

Türkiye, asrın felaketine karşı zamanla yarışırken, deprem bölgelerindeki hassas süreci baltalamak isteyenlerin sosyal medyada servis ettiği yalanlar ile de zaman kaybediyor. “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor” iddiasını sosyal medyadan yayan Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, iddiasının asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı. Uğur Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

15:50 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Masterchef yarışmacısı provokatör Uğur Kardaş

Masterchef yarışmacısı provokatör Uğur Kardaş

Uğur Kardaş isimli provokatör, çektiği videoda, "Cesedi çıkarıyoruz, nakil aracı gelsin diye bir bölgeye bırakıyoruz, Afgan'ın biri gelip kadının kolunu kesip bilezikleri alıyor." yalanını ortaya atarak provokasyon yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afgan birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında." ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan Uğur Kardaş verdiği ifadede, “Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu.” dedi.

Emniyetten Kardaş ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış,

Yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan ‘Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.“

Uğur Kardaş tutuklandı mı?

Sabah'taki habere göre; Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.


"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan provokatör gözaltına alındı
"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan provokatör gözaltına alındı

Uğur Kardaş isimli provokatör, çektiği videoda, "Cesedi çıkarıyoruz, nakil aracı gelsin diye bir bölgeye bırakıyoruz, Afgan'ın biri gelip kadının kolunu kesip bilezikleri alıyor." yalanını ortaya atarak provokasyon yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyonun sürdüğünü belirterek, "Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afgan birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında." ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan Uğur Kardaş verdiği ifadede, “Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu.” dedi.


#Uğur Kardaş
#deprem
#Masterchef
38 dakika önce
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"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan Uğur Kardaş tutuklandı
MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
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