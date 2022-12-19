Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay görevden alındı mı? Uğur Kutay kimdir?

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.
UĞUR KUTAY GÖREVDEN ALINDI MI?
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Birgün gazetesi yazarı Uğur Kutay, Senaryo Yazımı dersinde konu dışına çıkarak Hz. Peygambere (s.a.v.) hakaretler etmişti. Kutay'a soruşturma açılsa da halen görevden uzaklaştırılmamış olması tepkilere neden oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.
UĞUR KUTAY KİMDİR?
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olan Uğur Kutay, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi- Sinema-Tv Bölümü mezunudur. Aynı bölüm üzerinde yüksek lisansını tamamlayan Kutay, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden yeterliliğini almıştır.
Fotoğraf, sinema, tiyatro, sanat, mimarlık, sanat kuramları üzerine eserler yazmaktadır. Aynı zamanda BirGün gazetesinde yazardır.