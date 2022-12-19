Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay görevden alındı mı? Uğur Kutay kimdir? Öğretim üyesi Uğur Kutay, Twitter'da gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada Uğur Kutay'ın adını duyanlar kim olduğuna dair araştırmalarına başladı. Peki Uğur Kutay kimdir? Uğur Kutay kaç yaşında ve nereli? Uğur Kutay ne yaptı, neden gündemde? Uğur Kutay görevden alındı mı? İşte detaylar...

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