Özgün Peygamber Efendimize hakaret eden Uğur Kutay görevden alındı mı? Uğur Kutay kimdir?
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Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay görevden alındı mı? Uğur Kutay kimdir?

Öğretim üyesi Uğur Kutay, Twitter'da gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve BirGün yazarı Uğur Kutay hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada Uğur Kutay'ın adını duyanlar kim olduğuna dair araştırmalarına başladı. Peki Uğur Kutay kimdir? Uğur Kutay kaç yaşında ve nereli? Uğur Kutay ne yaptı, neden gündemde? Uğur Kutay görevden alındı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Kutay ne dedi: Peygamber Efendimize hakaret eden Uğur Kutay görevden alındı mı? Uğur Kutay kimdir?
Uğur Kutay

Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki derste Peygamberimize (SAV) hakaret ve hadislerle alay etti.

UĞUR KUTAY GÖREVDEN ALINDI MI?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Birgün gazetesi yazarı Uğur Kutay, Senaryo Yazımı dersinde konu dışına çıkarak Hz. Peygambere (s.a.v.) hakaretler etmişti. Kutay'a soruşturma açılsa da halen görevden uzaklaştırılmamış olması tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay’a “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

UĞUR KUTAY KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olan Uğur Kutay, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi- Sinema-Tv Bölümü mezunudur. Aynı bölüm üzerinde yüksek lisansını tamamlayan Kutay, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden yeterliliğini almıştır.

Fotoğraf, sinema, tiyatro, sanat, mimarlık, sanat kuramları üzerine eserler yazmaktadır. Aynı zamanda BirGün gazetesinde yazardır.

Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Uğur Kutay'a soruşturma
GÜNDEM
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