Ukrayna Rusya son durum: Savaş mı çıkacak: Ukrayna ve Rusya arasında ipler geriliyor!

Ukrayna Rusya arasında son durum... Ukrayna ve Rusya arasında ipler geriliyor. Rusya Ukrayna sınırlarına askeri yığınak yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın "agresifliği" karşısında, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" bir kez daha teyit etti.

Ukrayna'da kriz: Rusya'dan sınıra yoğun asker sevkiyatı

krayna’nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin bugün dolmasından itibaren bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Ukrayna’ya petrol ihracını durdurduğunu açıklayan Rusya, 14. Zırhlı Tümenini de sınıra konuşlandırdı ve işgal altındaki Kırım’a tren yoluyla asker ve askeri araç ile teçhizat sevk etti. Bununla birlikte Rus demiryollarındaki trafik yoğunluğunun sivil seferlerden askeri seferlere kaydırıldığı da gelen bilgiler arasında.

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Ukrayna teyakuzda

Diğer taraftan Ukrayna Ordusu ise Rusya’dan gelecek herhangi bir saldırı karşısında teyakkuza geçti. Sınır boyunda bu gelişmeler yaşanırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı Org. Mark Villey’den Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen açıklama geldi.

Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları, Donbas ve Kırım'ı görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini belirtti.

Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

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26 Mart'ta 4 Ukraynalı asker ölmüştü

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile ABD'li mevkidaşı Milley görüştü

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov ve Milley'nin görüşmesinde karşılıklı çıkarlara ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

ABD'den Ukrayna'ya "Rusya'nın agresifliğine karşı yanınızdayız" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın "agresifliği" karşısında, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" bir kez daha teyit etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik konusunda endişesini dile getiren Blinken, hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için başsağlığı diledi.

Ukrayna'daki demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün korunmasına vurgu yapan Blinken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklarda iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri ölmüştü.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.