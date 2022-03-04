Ukrayna'nın silah ve ordu gücü: Uçak, asker, tank, füze, siha sayısı

Dünya en büyük santralinin vurulmasını dehşet içinde izliyor. Her an bir facianın çıkması ihtimalinin eşiğinde sizlere Ukrayna'nın silahlı gücüne dair tüm bilgileri derledik. Ukrayna'nın kaç askeri güç var? Ukrayna'nın kaç tane tank, füze, uçak sayıları var? Tüm detaylar haberimizde...

Volodimir Oleksandroviç Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı, senarist, oyuncu ve yönetmendir.

2022 ASKERİ GÜÇ: UKRAYNA

Ukrayna'yı dışarıdan gelebilecek herhangi bir askerî tehdide karşı korumakla görevli silahlı bir kuvvet olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, belirtilen ulusal politikası Avrupa Birliği ile, Avrupa-Atlantik entegrasyonunu sağlamaktır.

Genel Ukrayna ve Rusya askeri kapasiteleri- Şubat 2022 bilgileri

UKRAYNA'NIN ASKERİ PERSONEL SAYISI

Etkin personel sayısı:159,000 (Dünyada 36.)

Rezerve personel sayısı: 1,000,000

Dış personel sayısı: 466

Askerlik yaşı: 18

Zorunlu askerlik: 12 ay (Kara, Hava)/ 18 ay (Deniz)

Askere alınmaya uygun olan vatandaş sayısı: 6,970,035 (yaş 16-49)

Savunma Harcamaları: $4.1 milyar

KARADA UKRAYNA KUVVETLERİ

Ukrayna Kara Kuvvetleri , Sukhoputni Viys'ka (ZSU)), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri bileşenidir. Bunlar, Sovyetler Birliği çöktüğünde Ukrayna topraklarında bulunan üç askeri bölge (Kiev, Karpat ve Odessa Askeri Bölgeleri) dahil olmak üzere Sovyet Kara Kuvvetleri oluşumları, birimleri ve kuruluşlarından oluşturuldu.

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Ukrayna'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından bu yana Ukrayna, Sovyet döneminden kalma ordu teçhizatını korudu. Ayrıca, silahlı kuvvetler 1991'den beri sistematik olarak küçültüldü ve sonuç olarak Temmuz 2014'te büyük ölçüde harap oldu. Ukrayna'nın doğusunda, Donbass'ta Nisan 2014'te savaş başladığından bu yana, ne kadar Rusya'nın gerisinde olduğu öngörülse de Ukrayna silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam ediyor. Büyüklüğü, Mart 2014'te 129.950 personelden Mayıs 2015'te 204.000 aktif personele çıktı, kara kuvvetlerinde 2016 itibarıyla 169.000 personel vardı. 2016'da ordunun %75'i sözleşmeli askerlerden oluşuyordu. Ukrayna'nın kara kuvvetleri ayrıca daha modern tanklar, ZPT'ler ve diğer birçok savaş ekipmanı da aldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri

HAVADA UKRAYNA KUVVETLERİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleridir. Hava kuvvetleri, 1992 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulmuş olup başlıca görevi Ukrayna hava sahasının egemenliğini korumak, hava desteği sağlamak ve kara ve deniz kuvvetlerine yardımcı olmaktır.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri, 36,300 personel ve 144 uçak ile Avrupa'nın 7. büyük hava kuvvetidir. Ancak, ülkenin bağımsızlığının ardından yaşanan ekonomik krizler sonucu envanterinin tam olarak yenilenememesi nedeniyle uçakların yaklaşık 80 tanesi tam olarak çalışabilir durumdadır.

DENİZDE UKRAYNA GÜCÜ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetleridir. Donanma, 1992 yılında ülkenin bağımsızlığının ardından kurulmuş olup Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç kuvvetinden biridir.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, donanma kuvvetleri, denizaltı kuvvetleri, deniz havacılığı, kıyı roketi-topçu ve deniz piyadeleri olmak üzere beş koldan oluşmaktadır.

UKRAYNA'DA KAÇ TANE BAYRAKTAR TB2 (SİHA) VAR?

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) birçok ülkenin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de ilgisini çekmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türk SİHA’ları için ilk adımlarını 2019 yılında attı. İlk olarak, toplamda 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldılar. Ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri de bir hamle yaparak, 5 Bayraktar TB2 alımı için anlaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Temmuz ve Kasım 2021’de uçakları satın aldı.

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UKRAYNA YENİ HAVA FÜZELERİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada Ukrayna’nın batılı müttefiklerinden çok sayıda hava füzesi tedarik ettiğini aktardı. Tedarik edilen füzeler ile ilgili bilgi verilmezken “Batılı ortaklarımızdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri’ne büyük miktarda havadan havaya füze sevkiyatı yapıldı.” ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski

PEKİ UKRAYNA'NIN KAÇ UÇAK VE TANKI VAR?

Ukrayna 2430 tanka ve toplam 25 hava aracına sahip. 42 savaş uçağı, 25 saldırı uçağı bulunuyor. Aynı zamanda 111 helikopteri mevcut olup 34 saldırı helikopteri vardır.

UKRAYNA TANK SAYISI

Ukrayna devleti 2430 tanka 11 bin 435 zırhlı araca sahip.

Ukrayna'nın 785 topçusu ve 2 bin 40 çekili topçusu bulunuyor.

UKRAYNA DENİZ GÜÇLERİ

Deniz gücünde ise Rusya'nın Karadeniz'de 214 askeri gemisi var. Ukrayna'nın ise 13 gemisi bulunmaktadır.

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