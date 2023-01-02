Özgün Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ödemeleri başladı? Ne kadar ödeme yapılacak?
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Öğrencilere ulaşım desteği 2023 ödemeleri başladı? Ne kadar ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını açıkladı.Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine ulaşım desteği yapılacak. Peki, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ulaşım desteği ücreti ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETLERİ: 2023 İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğrenim yol parası ne kadar, kaç lira?
Ulaşım desteği ücreti 2023

İlköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek ulaşım desteği başvurusuna yönelik detayları sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık destek programının başladığını açıkladı. Peki, ulaşım destğei ödemeleri ne kadar, kaç lira olrak ödenecek?

ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL" diye konuştu.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık ayrıca, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini söyledi.

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