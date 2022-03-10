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KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu: Sonuçlar nasıl öğrenilir?

KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel alım sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler 24 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında alınmıştı. 10 Mart itibari ile KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı. Peki, sınava katılan adaylar sonuçları nereden ve nasıl sorgulayacak? İşte KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel alım sonuç ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alım Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
KPSS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanması ile sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. KPSS puanı üzerinden alınan Ulaştırma Bakanlığı personel tercihleri 2 Mart’ta son ermişti. ÖSYM, bu sabah itibariyle sonuçları erişime açtı.

KPSS ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, ‘24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.’ denildi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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