KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu: Sonuçlar nasıl öğrenilir? KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel alım sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı için tercihler 24 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında alınmıştı. 10 Mart itibari ile KPSS 2022/3 tercih sonuçları açıklandı. Peki, sınava katılan adaylar sonuçları nereden ve nasıl sorgulayacak? İşte KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel alım sonuç ekranı!

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