Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

17:3223/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulusal staj programı başvuru sonuçları
Ulusal staj programı başvuru sonuçları

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı 2025 başvuru süreci tamamlandı. Türkiye genelinde binlerce üniversite öğrencisinin başvurduğu programda, şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, yapılan değerlendirmelerin ardından Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını erişime açılan sistem üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ve detaylar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı 2025 için başvuru süreci tamamlandı. Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapan Türk vatandaşı ve mavi kart sahipleri başvuruda bulundu. Başvuruların ardından, adayların staj yerleştirme süreçleri değerlendirilerek sonuçlar ilan edilecek. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu sonuçlar duyurulacak.

Başvuru yapan öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

#Ulusal Staj Programı
#Ulusal Staj Programı Başvurusu
#Ulusal Staj Programı Ne Zaman Açıklanır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti