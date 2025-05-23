ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı 2025 için başvuru süreci tamamlandı. Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapan Türk vatandaşı ve mavi kart sahipleri başvuruda bulundu. Başvuruların ardından, adayların staj yerleştirme süreçleri değerlendirilerek sonuçlar ilan edilecek. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...