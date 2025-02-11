Yüz binlerce gence staj imkanı sunan ve 23 Aralık 2024 tarihinde başlayan Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen programda başvurular e-Devlet'in kariyer kapısı sistemi üzerinden yapılıyor.





ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Ulusal Staj Programı'nda başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.









YÜZ BİNLERCE GENCE STAJ İMKANI





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı’nın 2025 yılı başvuru süreci başlamıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkânı sunan programın başvuruları 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir.





2019 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Staj Programı’na şimdiye kadar 1 milyon 250 bin öğrenci başvurmuş ve 800 bin öğrenciye staj imkanı sunulmuştur. 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda gençler, kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde etmektedir. OECD tarafından üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen program, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlamakta ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model oluşturmaktadır.





Fırsat Eşitliği ve Şeffaflıkla Gençlere Staj Deneyimi Kazandırılıyor





Şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme süreciyle yürütülen Ulusal Staj Programı, gençlere fırsat eşitliği temelinde kariyer fırsatları sunmaktadır. Adayların akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgileri gizli tutulmakta, böylece işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanması sağlanmaktadır. Türkiye, KKTC ve yurt dışında başarıyla uygulanmaya devam edilen programda staj imkanları yurt içinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları; yurt dışında ise Türkiye’nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunulmaktadır.





Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden Yürütülüyor





Ulusal Staj Programı'na başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılmaktadır. Programa; Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim görmekte olan, 01.01.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabilir. Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. Başvuruda bulunabilecek öğrencilere dair detaylı bilgi Kariyer Kapısı Platformu’nda (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.





Belgeleri Yapay Zeka Modeli “FARUK” İnceliyor





2024 yılı itibarıyla Ulusal Staj Programı’nda yapay zeka destekli yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda gençlerin başvuru yaparken sisteme yüklediği belgeler, FARUK adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol edilerek olası hatalar tespit edilmektedir. Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden FARUK, gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlamaktadır. "Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan FARUK, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak stajyer adaylarının deneyimlerini iyileştirme hedefiyle önemli bir yenilik olarak konumlanmaktadır.





Başvuru yapacak öğrenciler duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) üzerinden takip edebileceklerdir.



