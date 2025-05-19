ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin kamu ve özel sektörde staj yapmalarına olanak sağlayan Ulusal Staj Programı’nda süreç kritik bir aşamaya geldi. 2025 yılı başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sistem üzerinden açıklanacak staj tekliflerine çevirdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen program, gençleri iş dünyasına hazırlarken binlerce kurumun stajyer arayışına da cevap veriyor. Başvuruların ardından oluşturulan stajyer havuzuna erişim sağlanırken, öğrenciler sonuçlarını Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edebilecek.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı.

Adayların profili; 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu"na kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarıldı.

Böylece işverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif gönderme imkanına sahip oldu. Stajyer havuzu, 2025 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.

Adaylar gelen staj tekliflerini değerlendirerek yanıt verebilecek.

PROGRAMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.