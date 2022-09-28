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Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu: Hangi ülke yarı finale çıktı?

Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. Böylelikle UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek. Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da oynanacak. Peki Uluslar Ligi final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslar Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar: Uluslar Ligi’nde yarı finalistler kim oldu, yarı final ve final maçları ne zaman?
Uluslar Ligi’nde yarı finalistler kim oldu?

Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. İlk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi’nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi’nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek.

Uluslar Ligi’nde yarı finale çıkan takımlar hangileri?

İlk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi’nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi’nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1. Grup’ta mücadele ederken 6 maçta topladığı 13 puanla yeniden B Ligi’ne yükseldi. Son dünya şampiyonu Fransa ve İngiltere aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti.

UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi

Uluslar A Ligi Hırvatistan puanı durumu

Uluslar A Ligi 1. Grupta Hırvatistan, kötü başladığı turnuvada son 4 maçını kazanarak 13 puan topladı ve lider bitirdi.

Son dünya şampiyonu Fransa’yı 2 maçta da yenen Danimarka oynadığı futbolla dikkat çekerken 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransızlar 5 puanda kalırken, B Ligi’ne düşen ülke 4 puanlı Avusturya oldu.

Uluslar A Ligi İtalya puanı durumu

Uluslar Ligi’nde güçlü rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Macaristan son haftaya lider girdiği grubu 10 puanla 2. sırada bitirdi.

Deplasmanda Macarlar’ı 2-0 deviren İtalya topladığı 11 puanla finallere gitme başarısı gösterdi. Almanya grubu 7 puanda 3. tamamlarken, İngiltere 6 maçta yalnızca 3 puan alabildi. İngilizler, son sırada yer alarak B Ligi’ne düştü.

Uluslar A Ligi Portekiz-İspanya
Uluslar A Ligi Portekiz-İspanya

Uluslar A Ligi İspanya puanı durumu

Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, son haftaya lider girdiği grupta final şansını İspanya'ya kaptırdı.

Portekiz'i deplasmanda 1-0 yenen İspanyollar son 4'e adını yazdırdı. 2. Grupta B Ligi'ne düşen takım ise 6 maçta 4 puan alan Çekya oldu.

Uluslar A Ligi Hollanda puanı durumu

Uluslar A Ligi 4. Grup’ta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla finallere gitme hakkı elde eden Hollanda, 4 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Bu grupta Belçika 10, Polonya ise 7 puanda kalırken, Galler 1 puanla B Ligi’ne düştü.

Kimler üst ligde oynayacak?

Uluslar B Ligi 1. Grup’ta İskoçya topladığı 13 puanla lider olurken bir sonraki turnuvada A Ligi’nde mücadele edecek.

  • 2. Grup’ta Rusya’nın FIFA tarafından men edilmesinden dolayı İsrail, İzlanda ve Arnavutluk 4’er maç yaptı. 8 puan toplayan İsrail bir üst lige adını yazdırırken, 3. Grup’ta liderlik 11 puanlı Bosna Hersek’in oldu.
  • B Ligi 4. Grup’ta ise liderlik son maça taşındı. Norveç’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Sırbistan rakibini sıralamada geçerek üst lige yükselme başarısı gösterdi. 4 puanda kalan İsveç ise C Ligi’ne düşen takım oldu.
  • A Milli Takım’ın yer aldığı Uluslar C Ligi 1. Grup’ta ay-yıldızlılar, 13 puan toplayarak B Ligi’ne yükseldi. Diğer gruplarda ise üst lige yükselen takımlar, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan oldu. D Ligi’nde ise Letonya ve Estonya gruplarını lider tamamlayarak üst lige adını yazdırdı.

Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları 27 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen ekipler belli oldu. Gruplarını ilk sırada tamamlayan Hırvatistan, İspanya, İtalya, Hollanda, İskoçya, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan, Letonya, Estonya isimlerini yarı finale yazdırdı. Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da oynanacak.

Uluslar Ligi’nde finaller ne zaman oynanacak?

Uluslar Ligi’nde finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

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