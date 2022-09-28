Uluslar Ligi’nde yarı finalistler belli oldu: Hangi ülke yarı finale çıktı? Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. Böylelikle UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek. Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da oynanacak. Peki Uluslar Ligi final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

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