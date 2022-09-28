A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.
EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center kura çekimine ev sahipliği yapacak.
EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek. Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
EURO 2024 MAÇLAR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
4 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı, Münih'te bulunan Allianz Arena'da; final karşılaşması ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ TORBALAR
> 1'inci Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
> 2'nci Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
> 3'üncü Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
> 4'üncü Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
> 5'inci Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
> 6'ncı Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn