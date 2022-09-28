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ATV Kuruluş Osman yeni sezona muhteşem giriyor: İşte 99. bölüm fragmanı ve yeni oyuncu kadrosu!

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi 4. sezona bomba gibi giriyor. Osman Bey dönemindeki olayları konu alan ve yayınlandığı akşamları izleyeni ekrana kitleyen Kuruluş Osman muhteşem bir sezonla geri dönüyor. 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan dizinin yeni sezonunda yayınlanacak olan 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları kim?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncular ile merhaba diyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 4. sezon tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı büyük ilgi gördü.

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? sorusu dizi hayranlarının uzun süredir cevabını aradığı sorular arasında yer alıyordu.

Kuruluş Osman oyuncuları
Kuruluş Osman oyuncuları

Merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman muhteşem bir sezonla geri dönüyor. 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan dizinin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

  1. Hakan Yılmaz,
  2. Nihat Altınkaya,
  3. İpek Karapınar,
  4. Deniz Hamzaoğlu,
  5. Kaan Yalçın,
  6. Almila Uluer Atabeyoğlu,
  7. Miray Akay,
  8. Begüm Çağla Taşkın,
  9. Caner Nalbantoğlu,
  10. Talat Can Büyükaltay,
  11. Noyan Üzer

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