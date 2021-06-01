Ümit Davala Galatasaray'dan ayrıldı! Ümit Davala kimdir?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Ümit Davala, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açacağını belirten Ümit Davala, "Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübüm için yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğim gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum.

Hikâyenin bu noktasında, En başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum.

Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu. Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum.

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Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray'ın büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala kimdir?

30 Temmuz 1973 tarihinde dünyaya gelen Ümit Davala Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğduğu şehirde futbola başlayan Ümit Davala, yeteneği ile kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine topladı. Almanya ekolünden gelerek disiplinli ve hırslı bir yapıya sahip olan Ümit Davala, aynı zamanda futboldaki hızlı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ümit Davala kaç yaşında?

Son dönemlerde internet üzerinden araştırılan isimler arasında Ümit Davala geliyor. Özellikle kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasındadır. 30 Temmuz 1973 tarihinde doğan Ümit Davala şu an 48 yaşında. Başarı dolu futbol kariyerinden sonra teknik direktör olarak da kendini geliştirmeye devam eden Ümit Davala, bu konuda daha büyük işler yapacağını şimdiden gösteriyor. 48 yaşında olmasına rağmen birçok farklı kulüp üzerinden şimdiden önemli bir teknik direktör tecrübesi elde etmiş durumda.

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Ümit Davala hangi takımlarda oynadı?

Sağ kanat mevkiinde oynayan Ümit Davala, futbol hayatına doğduğu şehir olan Mannheim’de başladı. 1981 yılında başlayan amatör futbol serüveni daha sonra Afyonspor’a transfer olmasıyla profesyonel noktaya ulaştı. Burada gösterdiği önemli başarılar ile beraber Istanbulspor'a transfer oldu ve attığı goller ile takımın bir üst lige çıkmasına olanak sağladı. Ancak yeni sezonda takımın başına gelen teknik direktör tarafından tercih edilmeyince 2. Lig takımlarından Diyarbakırspor'a transfer oldu.

1995-96 sezonunda Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesi ile beraber sarı-kırmızılı takımdaki serüveni başladı. Burada gösterdiği performans ile Türk futbolunun adını altın harflerle yazdıran Ümit Davala, özellikle hem defansif hem ofansif açıdan takımı önemli bir katkı sağlamıştır. Türk futbol tarihinde bir ilk olan Avrupa kupasını kazanan Galatasaray kadrosunda da 2000 yılında yer aldı. Daha sonra Fatih Terim'in Milan takımının başına geçmesiyle İtalya serüveni başladı. Fakat burada çok fazla forma şansı bulamadı ve başka bir İtalyan devi olan Inter takımına geçti. Aynı sezon içerisinde yeniden Galatasaray'a Fatih Terim ile beraber dönüş yaptı. Son olarak Almanya'nın Werder Bremen takımına transfer olan Ümit Davala, buradaki sakatlıkların ardından futbol hayatını 30 yaşında sonlandırdı.

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Ümit Davala Avrupa başarıları

Ümit Davala özellikle Galatasaray ile 2000 yılındaki Avrupa Kupası şampiyonluğu üzerinden efsaneler arasına girdi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ile beraber süper kupada da çok önemli başarılar sağlamış olan isimlerden biridir. Çok geçmeden A milli takımda da görev alan Ümit Davala, burada sağladığı başarılar üzerinden de önemli isimlerden biri haline geldi. Daha sonra rap albüm yaparak farklı bir heyecan yaşayan Ümit Davala, şu an teknik direktör görevini gerçekleştiriyor. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biridir.