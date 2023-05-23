Ümit Özdağ
Türkiye, 28 Mayıs'ta seçimlerim ikinci turuna gidiyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade etmişti. Oğan'ın açıklaması sonrasında gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamasına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın dün Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın toplantısı saati ertelendi.
Ümit Özdağ 2. tur seçim kararını saat kaçta açıklayacak?
Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamıştı. Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" demişti.
Ümit Özdağ kararı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu olacak?
İlk tur seçim sonularını en yakın bilen Hakan Bayrakçı, Ümit Özdağ’ın yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğine yönelik açıklama yapacağını iddia etti.
Zafer Partisi 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2.2 oranında (1.215.264 bin) oy almıştı. ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.2 tanında (2.831.208) oranında oy almıştı.