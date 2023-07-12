Fenerbahçe transferlerine dolu dizgin devam ediyor. İlk olarak Ryan Kent ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe daha sonra ise dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı. Stoper mevkisine Alexander Djiku ile güçlendiren sarı lacivertliler son olarak uzun süredir peşinde koştuğu Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Umut Nayir ile ne kadar, kaç yıl sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Umut Nayir, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırıp 3 de asist katkısı yapmıştı.

Umut Nayir bonservis ücreti ne kadar?

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı.

İmzayı attıktan sonra konuşan Umut Nayir, "Mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Koca bir aile. Büyük sorumluluklar. Hepsine hazırım. Beklentilerin de üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

Fenerbahçe kimleri transfer etti?

Transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, Umut Nayir ile 5. oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. İşte Fenerbahçe transfer listesi

-Ryan Kent

-İrfan Can Eğribayat

-Edin Dzeko

-Alexander Djiku

-Umut Nayir

Fenerbahçe’nin forvet oyuncuları kimler?

-Edin Dzeko

-Batshuayi

-Serdar Dursun

-Joao Pedro

-Joshua King

-Samatta

-Umut Nayir

Umut Nayir kimdir?

Mehmet Umut Nayir, 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri Kocasinan'da doğdu. Santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Umu Nayir'in kulüp kariyeri

Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.

MKE Ankaragücü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir.

Osmanlıspor

2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor (kiralık)

2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.

Göztepe (kiralık)

2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.

MKE Ankaragücü (kiralık)

2016-2017 sezonunda eski kulübü MKE Ankaragücü kiralık olarak firma giydi.

Beşiktaş

27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Bursaspor (kiralık)

31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. Bursaspor'da 25 Süper Lig maçına çıkan Nayir, bu maçlarda 4 gol attı. 1 Kez de Türkiye Kupasında forma giydi ve bir gol atan Nayir toplamda 26 maçta forma giyip 5 atmıştır.

Hajduk Split (kiralık)

2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı. Umut Nayir Hajduk Split'te 17 numaralı formayı giydi.

Umut Nayir'in millî takım kariyeri

Nayir, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye 23 yaş altı millî takımı temsil etti. Türkiye A millî takımı ile ilk maçına 25 Mart 2023'te Ermenistan'a karşı oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde çıktı.



