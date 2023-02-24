Union Berlin 3-1 Ajax
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Union Berlin ve Ajax karşı karşıya geldi. Maç Union Berlin’in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Union Berlin bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.
UNİON BERLİN - AJAX MAÇ ÖZETİ
UNİON BERLİN - AJAX MAÇ ÖZETİ
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41 dakika önce
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