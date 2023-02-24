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Union Berlin Ajax'ı 3-1 mağlup ederek turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Union Berlin evinde Ajax’ı konuk etti. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Union Berlin evinde Ajax’ı 3-1 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Goller dakika 20’ Robin Knoche (pen.), 44’ Josip Juranovic, 47’ Mohammed Kudus ve 50’ Danilho Doekhi’den geldi. Ajax’ın 12 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla bozulmuş oldu. Union Berlin - Ajax maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:38 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Union Berlin 3-1 Ajax

Union Berlin 3-1 Ajax

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Union Berlin ve Ajax karşı karşıya geldi. Maç Union Berlin’in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Union Berlin bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

UNİON BERLİN - AJAX MAÇ ÖZETİ

Union Berlin - Ajax maç özetini izlemek için

#Union Berlin
#Ajax
#maç özeti
#UEFA
#Avrupa Ligi
#son 16 turu
41 dakika önce
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Union Berlin Ajax'ı 3-1 mağlup ederek turladı
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