Açık öğretim kayıtları ne zaman bitecek, ikinci üniversite kayıtları son gün ne zaman?

ÖSYM 2022 YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamaıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerinde. Hem örgün ön lisans ve lisans okuyacaklar hem de AÖF, ATA AÖF ve AUZEF okuyacaklar üniversite kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. Binlerce açıköğretim öğrenci adayı, 2022-2023 kayıt yenileme ve kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreçleri belli oldu. Peki, kayıtlar ne zaman başlıyor?

AÖF, ATA AÖF ile AUZEF kayıt yenileme ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından en sık araştırılan başlıklardan biri olmuş durumda. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), Anadolu Üniversitesi AÖF ve İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 kayıt dönemine ilişkin açıklama yaptı.

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AUZEF

AUZEF 2022 - 2023 kayıtları ne zaman başlayacak?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman 2022?

Anadolu Üniversitesi AÖF’de okuyacaklar 2022-2023 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte AÖF kayıt takvimi:

İkinci Üniversite: 22 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 AÖF yeni kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF 2022 kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYS Yeni Kayıt ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Anadolu Üniversitesi 2022 2023 kayıt takvimi:

ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi

Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022

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Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim yılı Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme takvimini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemi 3 Ekim - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıt tarihleri 2022-2023:

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF İkinci Üniversite Ön kayıt tarihleri - 6 Haziran - 2 Ekim 2022

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF kesin kayıt tarihleri - 29 Ağustos - 2 Ekim 2022

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi Ders Kayıt - 26 Eylül - 30 Eylül 2022

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Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi Mazeretli ders kayıt - 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi ders seçim tarihleri - 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi Ara Sınav - 19 - 20 Kasım 2022

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi Final Sınavı - 7 Ocak - 12 Şubat 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz yarıyıl dönemi Bütünleme Sınavı - 11-12 Şubat 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar Yarıyılı takvimi 2022-2023!

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Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi Ders Kayıt - 13 - 17 Şubat 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi Mazeretli ders kayıt - 20-24 Şubat 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi ders seçimleri - 20 Şubat-26 Mayıs 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi Ara Sınav - 8 - 9 Nisan 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF dönemi Final Sınavı - 20-21 Mayıs 2023

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi dönemi Bütünleme Sınavı - 8 - 9 Temmuz 2023

Mezuniyet Üç Ders Sınavı ise 13 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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