Üniversite kayıtlarının tamamlanmasına saatler kala, üniversitelerin açılış tarihleri merakla araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin özerk bir yapıya sahip olması ve her üniversitenin farklı bir akademik takvim üretmesi dolayısıyla açılış tarihleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi? İşte, o detaylar

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için üniversitelerin açılış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak, üniversitelerin genellikle Eylül ayının son haftalarına doğru açılması bekleniyor. Bu nedenle, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının 15-20 Eylül tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversitelerin resmi web sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

ÜNİVERSİTELER 2 EKİM'DE Mİ AÇILIYOR?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak durumunda.







