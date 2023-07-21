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Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak 2023-2024?

Üniversite başlangıç tarihleri, YKS sınav sonuçlarının açıklanarak tercih sürecinin başlaması ile gündeme geldi. Üniversite öğrencileri gidecekleri üniversiteleri tercih etmeye başlayacak. Bu sırada üniversitelerin yeni dönemde ne zaman ders başı yapacakları da merak kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim takvimine göre üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

10:52 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Üniversite başlangıç tarihi

Üniversite başlangıç tarihi

açıklanınca adaylar eğitim yılının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Özellikle şehir dışından gelecek olanlar, "üniversiteler ne zaman açılıyor" sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2023-2024?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca ÖSYM merkezlerinden adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



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