Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak 2023-2024?

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek gibi sorular öğrenciler tarafından merak ediliyor. Tatil devam ederken MEB 2023 2024 eğitim öğretim takvimini paylaştı. Takvime göre yaklaşık 19 milyon öğrenci 11 Eylül'de yeniden ders başı yapacak. MEB tarafından 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...