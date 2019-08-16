Üniversite ek yerleştirmeler ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

2019 2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

6) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl ise YKS tercihleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Ayrıca sonuçlar ise 31 Ağustos'ta duyurulmuş ek tercihler 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler kapsamında yine bu sene ki ek tercih sürecinin Ağustos ayının son haftasında başlaması beklenmektedir. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış olduğu tercihler işleme alınmayacak."

Son 4 yılın şampiyonları aynı üniversiteyi tercih etti

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de dereceye girerek Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) okumaya hak kazanan öğrencilerini basına tanıttı. İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, "Şampiyon öğrencileri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek bizim sorumluluğumuzda" dedi.

YKS 2019 sayısal puan türünde Türkiye 1’ncisi olan Mehmet Berke İşler İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. Yapılan bilgilendirmede Medipol UTF, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 77’de olan öğrenciler arasından yer alıyor. Mehmet Berke İşler’in yanı sıra Türkiye 17’incisi Melih Akif Yıldırım, 18’incisi Sezgin Er, 38’incisi Ömer Faruk Durugöl, 48’incisi Mustafa Sefa Işın, 65’incsi Ömer Ünlü, 66’ncısı Berranur Orkal, 68’incisi Salih Gücez ile 77’ncisi Hamdi Sefa İplikçioğlu da Medipol UTF’yi kazandı. Umut Berat Yavuz da olimpiyat ek puanı ile UTF’ye en yüksek puanla yerleşen öğrenci oldu.

Bu yılın YKS’de dereceye giren 10 öğrencisinin yanı sıra 2016, 2017 ve 2018 Türkiye şampiyonları, düzenlenen basın toplantısında medya temsilcileri ile buluştu. Toplantıya İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Ceran, Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, Hukuk Fakültesi Dekanı M. Akif Aydın ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ve Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün de aralarında olduğu akademisyenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Rektör Aydın: "Dünyanın iftihar edeceği bilim insanları yetiştirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan Rektör Aydın, Medipol’ün son 4 yılda şampiyon öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geldiğine değindi.

Aydın şöyle dedi: "2016 yılında İbrahim Ethem Hamamcı, 2017 yılında Beyza Gürbüz, 2018’de ise olimpiyat puanı ile Halil Hazar Gelener şampiyon öğrenciler olarak Medipol ailesine katıldı. Bu sene ise YKS Türkiye 1’ncisi Mehmet Berke İşler övünç kaynağımız oldu. Ayrıca bu yıl Uluslararası Tıp Fakültesi ve Tıp Fakültesinin dışında Hukuk, Eğitim ve İletişim Fakültelerimiz de ilk 1000’den öğrenciler kabul etti. Tabi bu seçkin öğrencelerin Medipol’ü tercih etmesi bir yandan da bizlerin sorumluluğunu ağırlaştırıyor. Bu gençleri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek bizlerin görevi haline geldi. Bir üniversitenin en önemli özelliği sadece var olan bilgiyi aktarması, kaliteli öğrenciler yetiştirmesi değil; o bilgiye bizzat ev sahipliği yapması ve bilgiyi üretmesidir. Bu anlamda henüz 10 yaşına yeni basmış olmamıza rağmen TÜBİTAK’ın girişimci üniversiteler listesinde yerimizi almış bulunuyoruz. Sadece eğitime değil, araştırmaya ve araştırmaların ürüne dönüşmesine önem veren bir üniversite olmak istiyoruz".

Türkiye 1’ncisi İşler: "Hedefim araştırmacı hekim ve bilim insanı olmak"

YKS Türkiye 1’ncisi Mehmet Berke İşler ise hayallerinin peşinde koşan gençler olarak Medipol’ü tercih ettiklerini söyledi.

Tıbbın yanı sıra mühendisliğe de ilgi duyduğunu anlatan İşler şöyle devam etti: "Hayatımın geri kalanında ne yapacağımı planlarken ülkemizde de eksik olduğunu düşündüğüm araştırmacı hekim ve bilim insanı olmak için Medipol’ü tercih ettim. Tıp teknolojileri konusunda mühendislikle kesişen noktalarda üretim yapmak noktasında Medipol’ün alt yapı kurması tercihimde etkili oldu. Ayrıca yurt dışında sunulan dil eğitimi ve staj imkanları çok önemli bir etkendi".

Dereceye giren öğrenciler Harvard’da staj yapacak

Dereceye giren öğrenciler İstanbul Medipol’deki eğitimleri öncesinde, Mütevelli Heyeti bursuyla gidecekleri ABD’de dil eğitimi alacak. Tıp fakültesi öğrencileri ilk senelerinde Harvard ve MIT’de (Massachusetts Institute of Technology) gözlemci olma, sonraki yıllarda ise staj yapma imkânı elde edecek. Tıp ve UTF öğrencileri, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini alacak.