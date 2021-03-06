Özgün Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler YÖK açıklamasında
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Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK açıklaması meraklı bekleyiş

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler YÖK açıklamasında

Yüz binlerce üniversite öğrencisi gözlerini YÖK’ten gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler, üniversitelerin açılacak tarihi belli mi merak ediyor. Üniversitelerde bilindiği üzere eğitim sistemi uzak eğitime geçilerek bir süre bu şekilde devam etmişti. Pandemi geçilen bu sistemden ne zaman vazgeçileceği de merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu? YÖK açıklama yaptı mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler YÖK açıklamasında
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Gözler YÖK açıklamasında

Üniversiteler açılacak mı? 2021 yılında Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularına yanıt arayan binlerce üniversiteli öğrenci gözünü YÖK’ten gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Covid-19 salgını üniversite eğitimini de olumsuz etkiledi. Salgınının zirve yaptığı bu zorlu dönemde üniversiteler, öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını uzaktan eğitim modelleriyle karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte üniversiteler kapıları kapadı ve eğitime binalarda bir süreliğine ara verilmişti. Binlerce üniversite öğrencisi ise dört gözle tekrar fakültelerin kapılarının açılmasını bekliyor. Bu nedenle YÖK’ten gelecek açıklamayla Üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2021 yılında Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi?

YÖK AÇIKLAMA YAPTI MI? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Peki, YÖK açıklama yaptı mı: Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇIKLACAK MI?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı üniversiteler açılacak mı merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ayrıntılar takip ediliyor. Güncellemeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

PANDEMİDE ÜNİVERSİTELERDEKİ ÇALIŞMALAR

Pandemi sürecinde üniversitelerdeki çalışmalara ilişkin yapılanları YÖK internet sitesinden duyurdu. Hangi üniversite ne gibi çalışmalar yapıyor merak ediyorsanız bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

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