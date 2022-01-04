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Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artması ile eğitimde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak kazandı. Koronavirüs salgınında omicron varyantının Türkiye'de görülmesi ile vaka sayıları arttı. Vatandaşlar üniversitelerde yüz yüze devam edilip edilmeyeceğini sorguluyor. Üniversitelerde online eğitime mi gidilecek? Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?
üniversite

Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin son dakika gelişmelerini merak ediyor. Geçen sene koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim yapan üniversitelerde tekrardan online eğitime geçilebileceğine yönelik iddialar dolaşıyor. Peki, üniversitelerde kapanma olacak mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin online olması ile ilgili ise açıklama yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu şekilde açıklama yaptı:

İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,

Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.

Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.

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