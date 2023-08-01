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YKS tercihleri 8 Ağustos’ta bitiyor: 2023-24 üniversitelerin kayıt ve açılış tarihleri belli oldu mu?

Üniversite açılış ve kayıt tarihleri YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, herhangi bir lisans ya da ön lisans programını kazanan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. 2023-2024 üniversite açılış tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2023-2024 üniversite kayıt takvimi ve e Devlet üniversite kayıt ekranı.

12:58 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2023-24 üniversitelerin açılış tarihi, YKS tercih işlemlerini tamamlayan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan YKS tercih işlemlerinin sona ereceği tarih belli oldu ve gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar.

Üniversiteler ne zaman açıklanacak?

Üniversiteler ne zaman açılacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimleri, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 11 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 üniversite kayıt takvimi

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

  1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
  2. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
  3. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
  4. Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  5. Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
  6. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Elektronik kayıt nasıl yapılır, e kayıt zorunlu mu?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

#üniversite kayıt tarihleri
#üniversite açılış takvimi
#yks
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