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2023 ve 2024 Açık Öğretim üniversite kayıtları için heyecanlı bekleyiş! İşte AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt tarihleri YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte merak konusu. Kayıt yenileme işlemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden, öğrenci şifresi ve T.C. kimlik numarası girilerek gerçekleştirilmekte. Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt takvimini açıkladı. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler...

16:41 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi AÖF ilk kayıt kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF ilk kayıt kayıt yenileme tarihleri

17-18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde
tarafından erişime açıldı. Puanlarını alan binlerce aday,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
'nin kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte, AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci hakkında bilgiler...

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Binlerce
Açıköğretim Fakültesi
öğrencisi tarafından merakla beklenen
AÖF kayıt yenileme tarihi
için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl; 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

2023 YKS üniversite kayıt sürecine dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Anadolu Üniversitesi 2023 ve 2024 AÖF kayıt tarihleri

  • - İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
  • - ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
  • - ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
  • - Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
  • - Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
  • - Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
  • - Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
  • - Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
  • - Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

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#Anadolu Üniversitesi
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