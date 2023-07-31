Anadolu Üniversitesi AÖF ilk kayıt kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
2023 YKS üniversite kayıt sürecine dair henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Anadolu Üniversitesi 2023 ve 2024 AÖF kayıt tarihleri
- - İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- - ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- - ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- - Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- - Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- - Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- - Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- - Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- - Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.