AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri üniversite tercihinde bulunacak adayların gündeminde. 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren adayların beklediği haber ÖSYM'den geldi. 2023 YKS sonuçları açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayları şimdi tercih süreci bekliyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. AÖF ön lisans ve lisans ile ikinci üniversite tercihinde bulunacak adaylar bir yandan da AÖF bölümleri ile açık öğretim bölümlerini merak ediyor. Peki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir? Açıköğretim’de hangi bölümler var? İşte AÖF, AUZEF, ATA AÖF 2 yıllık, 4 yıllık bölümleri.