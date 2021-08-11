Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde aşı zorunlu olacak mı?

Koornavirüs vaka sayıları yeniden günlük 27 binlere çıkınca, "Yeni bir eğitim- öğretim dönemi daha mı uzaktan yaşanacak?" sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve aileler ve eğitimciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ederken bir yandan aşı zorunluluğu olup olmayacağı da sorgulanıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerin zamanında açılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eğitim tarihlerinin değişmeyeceğini açıklamasının ardından daha önce belirlendiği gibi Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM Mİ OLACAK?

Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; "Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." ifadelerinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılında Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacağını duyurmuş oldu.

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ÜNİVERSİTELERDE AŞI ZORUNLULUĞU GELECEK Mİ?

Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası özel üniversiteler aşı zorunluluğu için harekete geçmeye başladı.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, “Öğrenci olmazsa üniversite olmaz. Bu nedenle yeni dönemde kampüslerde aşıyı zorunlu kılma fikrindeyiz. ‘Aşısı olmayan kampüse gelmesin‘ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Okan Üniversitesi yönetiminin ‘aşı zorunluluğu‘ fikrinde plan ise öğrencilerin aşı kararsızlığını ikna yoluyla aşmak.

Daha önce devlet üniversitelerinden Marmara’da yönetim, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere aşı zorunluluğu geleceğinin sinyalini vermişti. Kadir Has Üniversitesi’nin de iki doz aşı yaptırmayan kimsenin okula alınmayacağına dair bir e-posta gönderdiği öne sürülmüş, ancak bu resmen duyurulmamıştı.