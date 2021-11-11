Üniversitelerde ara tatil ne zaman başlıyor?

İlkokul ve lise öğrencilerinin yarından itibaren başlayacak ara tatilinin üniversite öğrencileri için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversitelerde ara tatil olacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL NE ZAMAN?

15-19 Kasım tarihleri arasında; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 günlük tatil yapacak.

2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi 27 Eylül 2021 tarihinde başladı. Güz dönemi bitiş tarihi ise 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

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AUZEF GÜZ ARA SINAV NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti.

Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi