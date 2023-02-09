Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin ardından son gelişmeleri aktardı. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, 3 ay olağanüstü hal ilan etme kararı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler, üniversitelerin eğitime ara verip vermediğiyle ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) açıklamasını araştırıyor. Peki üniversiteler tatil mi? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

YÖK'ten daha önce yapılan açıklamada; Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL?

Yükseköğretim Kurulu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman,Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır.

Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır.

Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun."







