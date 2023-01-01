Üsve-i Hasene terimi Müslümanlar için dini öğretileri ve yaşam tarzını doğru bir şekilde anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan modelleri ifade etmek için kullanılır. Peygamberler genellikle "üsve-i hasene" olarak kabul edilirler çünkü onlar Allah'ın vahyi ve öğretileri konusunda mükemmel bir şekilde rehberlik etmişlerdir. Peki, Üsve-i Hasene örnekleri nelerdir? İşte detaylar.

ÜSVE-İ HASENE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Dilimize Arapçadan geçen üsve kelimesi, kendisine başvurulan, tabi olunan ve örnek alınan anlamına gelir. Hasene kelimesi ise hüsn kökünden türetilmiş ve güzel demektir. Hz. Muhammed için kullanılan bu tabir, doğru yolu gösteren, örnek olan demektir.

Bu kelime Ahzab Suresinin 21. ayetinde geçmektedir.

''And olsun ki, aranızda Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler için Allah'ın elçisinde sizin için sayısız güzel örnek vardır.''

Peygamber efendimizin hadisleri ve sünnetleri her Müslüman için yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle mümin kullar için Kuran'ı Kerim, hadisler ve sünnetler başvurulacak yegane kaynaklardır.

ÜSVE-İ HASENE ÖRNEKLERİ NELERDİR?

1- Hz. Muhammed, cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen gün içerisinde sık sık tövbe ederdi.

2- Peygamber efendimiz, hiçbir zaman kimseye zulmetmedi. 639 yılında Mekke'nin fethinden sonra yüzlerce müşrik ve münafık esir alındı. Her biri Müslümanlara okuma - yazma öğretmek karşılığında serbest bırakıldı.

3- Hz. Muhammed, çok az uyur ve çok az yemek yerdi. Mütevazi bir yaşam süren peygamber efendimiz, dünya nimetlerine zevk çevirdi. Bu davranışıyla, tüm Müslümanlara dünyanın değil ahiretin önemli olduğunu göstermiştir.

4- Kendisiyle alay eden insanlara bile hoşgörüyle yaklaşmış, hiç kimseyi İslamiyet'i seçmesi için zorlamamıştır.

5- Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir zamanda, peygamber efendimiz Cahiliye devrinin tüm çirkin geleneklerine son vermiştir.

6- Savaşlardan elde edilen ganimetleri yoksullarla paylaşan Hz. Muhammed, tüm Müslümanlara yardımlaşmanın ve zekat vermenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

ÜSVE-İ HASENEYE ÖRNEK HADİSLER NELER?

1- Ölüm, vaiz olarak yeterlidir.

Hz. Muhammed, bu sözüyle insanlara sık sık ölümü ve ahiret gününü hatırlamalarını öğütlemiştir. Çünkü ölümü hatırlamak, aynı zamanda bu dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu hatırlamak demektir. Kullar, ancak bu şekilde büyük günahlardan uzak kalabilir.

2- Ölmeden önce ölünüz:

Peygamber efendimiz bu sözüyle de Müslümanlara nefislerini öldürmeleri gerektiğini öğütlemiştir.

Üsve-i Haseneye Örnek Sünnetler

1- Hz. Muhammed'in sofradan her zaman aç kalkması ve dünya malına tamah etmemesi.

2- Kendisiyle alay eden müşriklere karşı bile affedici olması.







