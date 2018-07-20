Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu Sertifikaları sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ işbirliğiyle, bu yıl 10.’su gerçekleşen Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’nun Başarı Sertifikaları Töreni, geçtiğimiz gün, Yıldız Teknopark Yönetim Ofisi Konferans Salonu’nda yapıldı ve aralarından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (MÜ), İstanbul Üniversitesininde (İÜ) bulunduğu 22 üniversiteden, endüstri, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan 50’nin üzerindeki öğrenci, sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

Uyum Akademi Staj Okulunda, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri için iki ayrı sınıf oluşturuldu. Yaz staj programına katılan öğrenciler, kendi alanlarındaki teorik eğitimin yanı sıra, proje bazlı pratik uygulamalar gerçekleştirdiler. Ayrıca sanayi kuruluşlarını yerinde ziyaret ederek işletmelerdeki iş süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldular. Gerçek dünya problemleri ve çözüm önerilerini birinci ağızdan ilgililerden dinleme fırsatı buldular. Bilgisayar ve matematik mühendisliği öğrencileri “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” eğitimi aldılar ve bir proje üretme imkanı buldular. Endüstri mühendisliği öğrencileri ise “ERP (Uyumsoft web, cloud)” eğitimi aldılar ve Uyumsoft un proje yaptığı müşterilerinde bu süreçleri canlı olarak izleme sansına sahip oldular. Ardından bir proje üretme imkanı buldular.

Sertifika törenine, İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, Yıldız Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof.Dr. Ercan Öztemel, Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Banu Diri, Araştırma Görevlisi Ahmet Elbir, Araştırma Görevlisi Sercan Aygün ile başarı sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Yapılan işte, daima en iyisi olma hedeflenmelidir

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“Yaptığımız işi, en iyi yapmanın yollarını bularak ve azimle çok çalışarak, başarılı olmayız. Seçtiğimiz alanda veya yaptığımız işte, daima en iyisi olmayı hedeflemeliyiz. Sistemin, başarıyı mutlaka ödüllendireceğini bilmeliyiz. Nitekim en kötü sistemlerde bile, başarılı bir gün ödüllendirilecektir” dedi.

Bir adım önde olunması için, iş hayatının gerektirdikleri hızlıca kazanılmalıdır

Yıldız Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, şunları söyledi.

“Eğitimde, teorik bilginin yanında, pratik bilginin olması da gerekiyor. Yıldız Teknoparkı olarak, üniversite- sanayi işbirliği kapsamındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Uyumsoft ile yaptığımız yaz staj okulu projesi, bunun başarılı örneklerinden birisidir. Günümüz, bilgi çağıdır. Geleceği görüp, ona göre adım atmamız gerekiyor” dedi.

10 yıldır bilgi ve tecrübesini genç meslektaşları ile paylaşıyor

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Uyum Akademi olarak, 10 yıldır genç mühendislerimiz ile bir araya geliyoruz. Genç meslektaşlarımıza, teorik ve pratik eğitim vermenin yanı sıra, ülkemizdeki ve global dünyadaki sektörel gelişmeleri aktarıyoruz. Gençlere ve çalışanlara verebileceğim bir tavsiye, daima daha çok çalışarak, işlerini en iyi şekilde yapmalarıdır” dedi.

Uyumsoft ve ekosisteminde istihdam fırsatları sağlanıyor

Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof.Dr. Ercan Öztemel, şunları söyledi:

“Genç mühendislere, Uyumsoft’ta ve Uyumsoft’un 6 binin üzerindeki müşterilerinde iş imkanı fırsatları sağlıyoruz. Gençlerimiz, kariyer yolculuklarının başlangıcında aldıkları bu eğitimden büyük kazanımlar elde ediyorlar. Bu da, Uyum Akademi yaz staj okulunun üniversite-sanayi işbirliği kapsamında oldukça başarılı bir eğitim hizmeti verdiğinin göstergesidir” dedi.

Yaz staj okuluna yoğun ilgi bulunuyor

Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin, şunları söyledi:

“Yaz staj okulumuzun en büyük çıktısı, programa katılan öğrenciler, “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” ve “ERP” konularında kapsamlı bir eğitim ile iş hayatına hazırlanıyorlar. Aynı zamanda, Uyumsoft’un müşterileri ve Yıldız Teknopark’ta 10’un üzerinde aktivite düzenledik ve öğrenciler ile iş dünyasını bir araya getirdik. Staj programında başarılı olan öğrencilere, kendi bünyemizde ve müşterilerimizde uzun soluklu staj veya çalışma imkanları da sağlıyoruz” dedi.

Program sertifikaların ve teşekkür plaketlerinin verilmesi ile son buldu

Uyum Akademi 10.Yaz Staj Okulu’na katılarak bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşan İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya’ya teşekkür plaketi, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder tarafından verildi.

Yaz stajı boyunca öğrencilere işletmelerinde bilgilendirme yapan Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi San. ve Tic. AŞ, RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri AŞ, Kriptek Kripto ve Bilişim Teknolojileri San.Tic. AŞ, ÇS Teknoloji Geliştirme AŞ, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım San. ve Tic. AŞ ve Endoya Bilişim Yazılım Tekno. San. ve Tic. Ltd., Atmaca Elektronik San. ve Tic. AŞ ve Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. AŞ’ye desteklerinden dolayı teşekkür plaketleri verildi.