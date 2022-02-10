Uzaktan E- Reçete Nasıl Alınır? Uzaktan Muayene İle E-Reçete Alma

Bu gece yayımlanan Resmî Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir hizmeti hakkında bilgiler sundu. “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile Sağlık Bakanlığı, mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayalı sağlık hizmeti sunmaya ilişkin usul ve esasları paylaştı. İsteyen her vatandaş, artık uzaktan muayene olabilecek, vatandaşın gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek.

Yönetmelik, faaliyet izni alan sağlık tesislerinde sağlık mensubunun hizmeti talep eden vatandaşa sunacağı uzaktan sağlık hizmetinin neler sunacağına yer verdi. Buna göre vatandaş, bu hizmet aracılığıyla psikososyal destek alabilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlayabilecek, muayene olabilecek, sağlık verilerini ölçtürebilecek, hatta cerrahi operasyon dahi talep edebilecek.

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Sağlık Bakanı Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH), gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ NASIL UYGULANACAK?

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

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Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

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Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.

Hasta veya sağlık meslek mensubu ile yapılan görüşmeyi görebilecek ve/veya duyabilecek üçüncü bir kişinin olması hâlinde sağlık meslek mensubu ve/veya sağlık hizmeti alan kişi, konu hakkında karşı tarafı bilgilendirmekle yükümlü olacak.