2023 yılı öğretmenlik maaşları ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 432 bin 672 öğretmen uzman öğretmenlik yazılı sınavına katıldı. Bu öğretmenlerin 422 bin 368'i başarılı oldu. Uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olanlarla birlikte MEB'deki uzman öğretmen sayısı 516 bin 974'e yükseldi. Başöğretmenlik yazılı sınavına başvuran 68 bin 067 uzman öğretmenden 66 bin 422'si başarılı olarak başöğretmen olmaya hak kazandı. Doktora eğitimini tamamlayan 297 öğretmenle birlikte MEB'deki başöğretmen sayısı da 66 bin 697'ye yükselmiş oldu. Uzman öğretmenlik sınavına giren öğretmenlerden 10 bin 304'ü başöğretmenlik sınavına giren uzman öğretmenlerden ise bin 645'i başarısız olarak sınavı kazanamayan toplam öğretmen sayısı ise 11 bin 949 oldu.

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmen Kariyer Basamakları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, uzman öğretmen ve başöğretmen olmaya hak kazanan kişiler maaş farklarını hesaplamaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması sonrasında maaş farkları belirlendi. TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılında alacağı maaş farkını açıkladı.

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Fuat Oktay açıklamasında şunları söyledi; "Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır."

Öğretmen maaşları



Uzman öğretmen tazminatı ne kadar?

Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı.

2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır.

Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Sınavda başarılı olarak uzman öğretmen olmaya hak kazanan adayların ek maaş farkının 2023 yılında uygulamanın geçerli olmasıyla beraber hesaplara yansıması bekleniyor.

Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları ne zaman verilecek?

MEB tarafından illere gönderilen yazıya göre; sınav sonuçlarına itirazlar 25 Kasım-1 Aralık arasında alınacak. Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin değerlendirmeler 15 Aralık'a kadar yapılacak. Kesin sonuçların 16 Aralık’ta açıklanmasının ardından sertifikalar 20 Aralık'ta düzenlenecek.

MEB, ‘Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Duyurusu’ ekinde yer alan takvimde değişikliğe giderek sınav sonuçları 24 Kasım’da açıklamıştı.

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