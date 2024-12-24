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Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı

Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı

13:5124/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
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Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı eğitim programları başvuru takvimi
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı eğitim programları başvuru takvimi

Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı MEB tarafından yayımlandı. Yeni düzenlemeyle ayrıca kariyer süreci için sınav ve mesleki çalışma yapma şartları da kaldırılmış oldu. Bu kapsamda, 300 binden fazla öğretmen 2025 yılının ilk uygulamasında uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek. Peki, uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Ünvanlar ne zaman geçerli olacak? İşte uzman öğretmenlik kılavuzu uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları:

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman öğretmen ve başöğretmenlik ünvan başvuru tarihini duyurdu. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi. Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Sınav ve mesleki çalışma yapma şartları kaldırıldı mı?

Yeni düzenlemeyle ayrıca kariyer süreci için sınav ve mesleki çalışma yapma şartları da kaldırılmış oldu. Bu kapsamda, 300 binden fazla öğretmen 2025 yılının ilk uygulamasında uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek. Öte yandan 2022'de 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen, 66 bin 679 öğretmen başöğretmen, 2023'de ise 69 bin 881 öğretmen uzman öğretmen, 3 bin 891 öğretmen ise başöğretmen ünvanı almıştı.

Ünvanlar ne zaman geçerli olacak?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık'tan itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programı nasıl yapılacak, online mı olacak?

Uzman ve başöğretmen ünvanları için düzenlenecek eğitim programı uzaktan eğitim yöntemiyle "Öğretmen Bilişim Ağı" üzerinden yapılacak. Kılavuza Bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.


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#MEB

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