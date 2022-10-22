Van depremi ne zaman oldu, hangi tarihte?

11 yıl önce büyük acıların yaşandığı Van depreminde evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden binlerce kişinin tükenen umutları, kent için tek yürek olan insanların yurdun dört bir yanından gönderdiği yardımlarla yeniden yeşerdi. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği depremde, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlar, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kente gelerek, vatandaşların acılarına ortak oldu.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Van'da 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2büyüklüğündeki deprem, kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yol açtı. Kentte bu depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da 5,6büyüklüğündeki sarsıntıyla ikinci büyük yıkım yaşandı.

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VAN DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

23 Ekim 2011'de saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürdü.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.

TÜRKİYE VAN İÇİN TEK YÜREK OLDU

Büyük acıların yaşandığı Van depreminde evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden binlerce kişinin tükenen umutları, kent için tek yürek olan insanların yurdun dört bir yanından gönderdiği yardımlarla yeniden yeşerdi.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği depremde, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlar, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kente gelerek, vatandaşların acılarına ortak oldu.

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Ülke genelinde Van'daki depremzedelerin yaralarının sarılması için devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının yanı sıra başlatılan yardım kampanyalarında kimi evindeki battaniyesini kimi tandırda pişirdiği ekmeğini Vanlılara gönderdi.

Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenlerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta gönderilen 75 bin çadır vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte geçici barınma ortamı oluşturuldu, bir ayda depremzedeler için inşa edilecek konutların temeli atıldı.

Depremin üzerinden geçen 11 yıllık süreçte merkez Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleri ile Erciş'te 17 bin 489 konut TOKİ tarafından yapılarak bir yıl içinde depremzedelere teslim edildi. Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne geçen köylerde de 8 bin 500 bireysel konut tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunuldu.

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''VAN DEPREMİNDE 50'YE YAKIN AKRAMI KAYBETTİM''

Van'da 11 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde, eşi, annesi, çocukları, ağabeyi ve yengeleriyle birlikte 50'e yakın akrabasını kaybeden Kılıçarslan Koçak;

"Bir iki dakika önce birlikte olduğunuz insanlar enkazın altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerine yardım ederek aileme ulaşmaya, onları kurtarmaya çalıştım ama 50'ye yakın akrabamı kaybettim. Şimdi onlardan geri kalan hiçbir şey yok. Geçmiş günlerimizi çok arıyorum. Aradan geçen sürede ülke gelişti, önemli gelişmeler oldu ama benim gibi insanlar hep geride kaldı çünkü yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Hayatımız alt üst oldu. Depremden önce güzel bir hayatımız vardı, şimdi ailemde o zaman yanımda olan hiçbiri yok."

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Deprem döneminde devletin çok büyük yardımlarda bulunduğunu, önemli fedakarlıkların yapıldığını belirten Koçak, şöyle devam etti:

"O zaman memurdum her konuda devletin seferberliği vardı. Yardımlar, arama kurtarma çalışmaları konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Önceden büyük deprem görmüştüm. İstanbul depreminde oradaydım. O zaman devlet insanların yardımına yetişememişti ama Van depreminde böyle olmadı. Devlet en kısa zamanda her konuda insanların yardımına koştu. Bunlardan yana bir sıkıntı yaşamadık. Aradan 11 yıl geçti. Enkaz altından ailemdekilere ait bir şey çıkaramadım. Yanımda onlardan bir şeyler arıyorum ama sadece birlikte geçirdiğimiz günlerin hatıraları var. Çocuklarımdan, eşimden, annemden, yakınlarımdan hatıralar olmasını isterdim."