Van İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da okullar tatil mi? Van Valiliğinden kar tatili açıklaması!

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?

Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor. Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 11 Ocak 2023 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°.

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