Özgün Van İpekyolu, Edremit ve Tuşbada okullar tatil mi? Van Valiliğinden kar tatili açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Van İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da okullar tatil mi? Van Valiliğinden kar tatili açıklaması!

Van Valiliği, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte Van hava durumu bilgileri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da bugün okullar tatil mi? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?
Van'da okullar tatil mi?

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?

Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor. Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. Yarın için Van hava durumu Sisli, sıcaklık 2°. 11 Ocak 2023 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°.

VAN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
ÖZGÜN
Van TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Bahçedebomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.