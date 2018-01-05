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Son dakika depremleri! Van'da şiddetli deprem

Van’da deprem!

Van'da deprem meydana geldi. Alınan son dakika deprem raporlarına göre merkez üssü Mollakasım Mahallesi'nde 3.8 şiddetinde deprem oldu.

Haber Merkezi IHA
Van'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Van'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son depremler: Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 01.03 sıralarında merkez üstü Mollakasım Mahallesi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.

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