VAR sistemi nedir? VAR sistemi nasıl işliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR hakemlerinden Alper Ulusoy, VAR sisteminin çalışması hakkında bilgi verdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarına, VAR Sistemi Merkezi gezdirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Murat Ilgaz'ın da eşlik ettiği ziyarette VAR hakemleri, farklı sistem odalarında gazetecilerin merak ettikleri soruları cevapladılar.

VAR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Maç içinde yüzlerce kez kullanılan yeşil ve kırmızı buton

VAR merkezinin Avrupa'nın en üst düzey merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Alper Ulusoy, masalarda yer alan yeşil ve kırmızı butonlar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton. Kımızı butona bastığınız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor ve konuşabiliyoruz. Basmadığınız zaman hakem burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? Maç devam ederken potansiyel ofsayt, faul veya top içeride mi dışarıda mi gibi konularda video üzerinde işaretleme yapıyoruz. Operatörümüze bir bilgi gidiyor. Maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz."

REKLAM

Milyonlarca insanın verilecek kararları beklemesinin üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığı yönündeki soruyu deneyimli hakem, "Daha önce hakemlik yaptık, yardımcı hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık ve bundan sonra gelip burada görev yapıyoruz. O yüzden maçtaki baskı, stres nasıl kaldırılabiliyorsa, burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım." dedi.

"Operatöre iletiyoruz, o ekrana getiriyor"

Ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini de monitörde örnek bir maç videosu üzerinden göstererek aktaran Ulusoy, "Topun temas ettiği hangi oyuncunun hangi uzvundan çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz. Operatör de yazılımla birlikte bunu ekranlara getiriyor." diye konuştu.

Potansiyel ofsayt pozisyonlarında operatörün topun ayakla ilk temasında, ''hangi görüntüyü istersiniz'' diye kendilerine sorduğunu, kendilerinin de istedikleri görüntüyü söylediklerini aktaran Ulusoy, bu anda operatörün tekrar, ''bu görüntüyü onaylıyor musunuz'' diye sorduğunu, görüntüyü kontrol ettiklerini ve onayladıktan sonra işlemin gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

REKLAM

VAR SİSTEMİ NELERİ KAPSIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye’de yeni sezonda uygulamaya geçirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili yayınladığı tanıtım broşüründe yer alan bilgilere göre "VAR" sistemi sadece aşağıdaki olayları inceleyebilir;

GOLLER: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

PENALTI/PENALTI DEĞİL KARARLARI: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.

YANLIŞ OYUNCUYA KART VERİLMESİ: Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek.

DİREKT KIRMIZI KARTLAR: (2. ihtarlar hariç) Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.

REKLAM

VAR HAKEMLERİ KAÇ KİŞİ?

Müsabaka boyunca VAR sisteminin başında 2 adet hakem bulunuyor. Sürekli maçın ana hakemiyle temas halinde olan VAR hakemleri pozisyonlar yaşandıkça arka planda kontrolü sağlıyor ve gerektiği zaman hakemle iletişime geçiyor.

VAR SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

2018 Dünya Kupası’nın ardından VAR sistemi, Türkiye, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere(Kupa Maçları), Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD’de kullanılmaya başlandı.

VAR SİSTEMİ NE ZAMAN GELDİ?

FIFA, bu doğrultuda "Gol Çizgisi Teknolojisi" olarak bilinen düzeni ilk olarak 2012'deki Dünya Kulüpler Kupası esnasında kullandı. Uygulamanın başarıyla sonuçlanması üzerine harekete geçen İngiltere Futbol Federasyonu da 2013 yılında bu sistemi devreye soktu.