Özgün EYTde yaş olacak mı, düzenlemenin kapsamı nedir?
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EYT’de yaş olacak mı, düzenlemenin kapsamı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "TBMM Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" demişti. Milyonlarca vatandaş da Bakan Vedat Bilgin’in Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine yönelik açıklamasına kilitlenmişti. Bilgin, "Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz." dedi. Peki EYT düzenlemesinde kapsam ne olacak, kim EYT emeklisi olacak? EYT'de yaş şartı olacak mı? İşte Vedat Bilgin’den son dakika EYT açıklamasının detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Bilgin EYT son dakika açıklaması: Vedat Bilgin EYT için ne dedi?
Vedat Bilgin EYT son dakika açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme için "Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz." dedi.

Bakan Vedat Bilgin EYT için ne söyledi?
Bakan Vedat Bilgin EYT için ne söyledi?

Vedat Bilgin’in EYT ile ilgili son açıklaması

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi olduğunu, bunun uzamasının nedeninin ise her kesimin dinlenmesinden kaynaklandığını söyledi. Meselenin devlet açısından ele alındığını ancak doğrudan doğruya işverenleri ilgilendirdiğini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu: "İşveren, 'Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?' diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin. Bir de çalışmanın teknik bölümüyle ilgili problemler var.

1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.

Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim, asgari ücret meselesinde biz emekçilerimizden yana tavır alacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın."

Kimler EYT kapsamına giriyor?

İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar giriyor. Bakan Bilgin'in son açıklamasına göre, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceği anlaşılıyor.

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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: En kapsamlı düzenleme olacak
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: En kapsamlı düzenleme olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesine ilişkin bilgilendirmede bulundu. 'En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.' diyen Bakan Bilgin, çalışmanın ocak ayından önce Meclis'e getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.


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