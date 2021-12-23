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VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs almaya hak kazanan öğrenciler için burs imkanı sunuyor. Başvuru yapan adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişte... Peki, 2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen burs imkanı sonrasında ortaöğrenim burs sonuçları erişime açılmıştı. Şimdi ise üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının açıklanması sonrası VGM yükseköğrenim burs sonuçları bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-15 Kasım tarihleri arasında başvuruları alınan VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için kurum tarafından yapılan ilk açıklamada burs başvuru sonuçlarının KYK burs ve kredi sonuçlarının ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde açıklanacağı duyurulmuştu. Kurum tarafından yapılan son açıklamada değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçların açıklandığı andan itibaren TC kimlik numarası Ad-Soyad Doğum Tarihi ve Baba adı gibi bilgiler girildikten sonra VGM burs başvuru sonuçları sorgulanabilecek

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